Un tratto di viale dello Zodiaco a Modena, per la precisione dall’incrocio con via Lombroso per circa 50 metri verso la via Giardini, sarà chiuso al traffico da lunedì 5 a venerdì 9 agosto.

La chiusura si è resa necessaria per consentire l’esecuzione di lavori propedeutici alla realizzazione di una rotatoria stradale. L’incrocio tra via Lombroso e viale dello Zodiaco rimane comunque aperto al transito veicolare, e sul posto saranno collocati i segnali che indicano l’interruzione.