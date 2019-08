Rotatoria via Tasso: l’assessore Ruini risponde al PD

“La “sgradita novità” per gli abitanti del quartiere Pontenuovo è compensata da un beneficio di cui potranno beneficiare tutti i cittadini di Sassuolo e non solo chi transita nel quartiere Pontenuovo”. Con queste parole, l’Assessore al Bilancio del Comune di Sassuolo Corrado Ruini, risponde alle dichiarazioni del Partito Democratico relative alla rotatoria di via Tasso.

“I dati comparativi con gli altri comuni della provincia – prosegue l’Assessore – hanno visto Sassuolo negli ultimi anni, trascurare pesantemente la manutenzione delle strade destinandovi poche risorse.

Lo stato di degrado generalizzato degli asfalti delle nostre strade è divenuto un obiettivo primario. Strade migliori vuole dire meno rischio di incidenti, di infortuni e minori danni alle auto di tutti i cittadini. Pertanto anche un risparmio indotto sistemico per le tante persone che per vari motivi percorrono le strade di Sassuolo.

Dovendo scegliere dove allocare le ridotte risorse economiche che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione, con un eccessivo ottimismo dal punto di vista delle entrate, in coerenza con il nostro programma e soprattutto con la visione di bene comune di tutto il territorio e non di questo e quel singolo quartiere – conclude l’Assessore Corrado Ruini – abbiamo deciso di provvedere immediatamente nel migliorare qualcosa che tutti noi utilizziamo quotidianamente.

Consapevoli che, dovendo scegliere, purtroppo a qualcosa si deve rinunciare. La rotonda di via Tasso è certamente un’opera che porterà beneficio al quartiere e pertanto riteniamo che in futuro il progetto possa essere realizzato”.