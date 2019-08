Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 3 agosto

In prevalenza sereno o poco nuvoloso con leggere velature al primo mattino sul settore centro-orientale e modesti annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sull’ Appennino Emiliano. Temperature: minime in flessione con valori attorno ai 19/20 gradi nelle città e localmente inferiori nelle aree rurali. Massime in flessione sulla fascia costiera con valori compresi tra i 27 e 29 gradi, stazionarie sul resto della regione con valori attorno a 32 gradi. Venti: deboli occidentali al mattino, deboli variabili nel pomeriggio con brezza lungo la fascia costiera. Mare: poco mosso.

(Arpae)