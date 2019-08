Partono in autunno a Spilamberto i lavori di asfaltatura su diverse strade del territorio

Approvato dalla Giunta Comunale l’elenco strade che saranno oggetto di manutenzione nella stagione autunnale. Si tratta di 150.000 euro totali, che verranno impiegati per l’asfaltatura di: via Amendola, via F. Rosselli, via S. Pellegrino, via Montanara, via Cervarola, via S. Liberata, via Viazza via Cavidole Settecani, via San Vito centro, incrocio rialzato via Coccola e ciclabile Modena Vignola; a seguire via Masera di Sotto, via Gandhi e via Foschiero.

“Quest’anno – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Mirella Spadini – abbiamo deciso di intervenire su un numero minore di strade ma facendo interventi più significativi e meno frammentati. Il nostro intento è comunque quello di intervenire progressivamente su tutto il territorio laddove ci sia necessità”.