Novi, tratto con fondo deteriorato sulla SP 8, nuovi limiti di velocità

Tra Novi e Concordia, lungo un tratto della strada provinciale 8, compreso tra l’incrocio con la provinciale 413 Romana nord e la frazione di S.Giovanni di Concordia, il fondo stradale risulta deteriorato con diversi avvallamenti e pericolose fessure longitudinali.

Per garantire una maggiore sicurezza, a scopo precauzionale in vista di un intervento di ripristino già programmato, e tenendo conto della presenza di canale irriguo che scorre ai lati della strada, la Provincia nel tratto in questione, lungo circa otto chilometri, ha ridotto la velocità massima a 30 chilometri orari per i mezzi a due ruote e a 50 per tutti gli altri veicoli.

I tecnici del servizio provincia Viabilità raccomandano comunque prudenza.