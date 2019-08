Gruppo Lega Sassuolo circa le “invasioni di campo” extra comunali

“Non sono trascorsi neanche due mesi dal primo consiglio comunale di Fiorano Modenese quando un colpo di scena, quasi incredibile, mette a durissima prova il sindaco e la nuova giunta comunale. Alla votazione per l’approvazione della variazione di bilancio non viene raggiunta la maggioranza: 5 voti a favore, 6 voti contrari e 3 astenuti. Immaginiamo l’imbarazzo di questa amministrazione targata PD, a dover spiegare al proprio elettorato, che neanche i loro consiglieri hanno approvato il bilancio da loro stessi studiato e portato all’esame. Essendo scaduti anche i termini, ora toccherà al prefetto cercare di riportare la situazione in carreggiata, altrimenti il comune potrebbe addirittura rischiare il commissariamento”. Così una nota del Gruppo Lega Sassuolo.

“Ecco, premesso ciò, ci fa molto pensare che circa un mese fa il signor Tosi scriveva un articolo indirizzato al nostro sindaco Menani strumentalizzando l’eliminazione dello striscione in memoria del povero Regeni dal terrazzo del Municipio di Sassuolo, invece che assicurarsi del corretto funzionamento del suo consiglio.

Tale strumentalizzazione continua in questi giorni attraverso l’attacco dei sindacati per la questione relativa al fallimento della Martinelli, partita travisando parole di un ragionamento lineare e coerente. Tutti sono a conoscenza che per il PD locale sia un brutto periodo, oltre ad avere perso al primo turno il comune di Sassuolo e di Mirandola, non sono nemmeno riusciti a raggiungere il numero per eleggere il presidente nell’unione dei comuni del Distretto Ceramico.

Tentando di uscire dall’impasse, cercano di sviare l’attenzione della gente con questioni di ogni tipo, anche gettando fango sull’amministrazione tramite l’appoggio del vecchio sistema fatto dagli stessi sindacati che per la Martinelli non hanno mai ottenuto nulla”.

“Tornando al fatto di Fiorano – prosegue il Gruppo Lega Sassuolo – è certamente auspicabile che il PD si faccia un immenso esame di coscienza e dedichi maggior tempo al mantenimento della coesione dei suoi componenti, della giunta e del consiglio comunale in modo che le problematiche di partito non si ripercuotano sui cittadini.

Un augurio alla loro azione politica, fatta fino ad ora di inconsistenti polemiche funzionali solo all’esposizione mediatica del sindaco Menani: un grosso aiuto comunicativo.

Il nostro intervento in merito a questioni extra comunali non era richiesto, ma come constatabile il primo cittadino fioranese ama le “invasioni di campo”: peccato che questa volta, nel suo, continuassero a giocare”.

(Gruppo Lega Sassuolo)