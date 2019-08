GP della Repubblica Ceca: entrambi i piloti del Ducati Team concludono le prove libere del venerdì nella top ten

Il Ducati Team è tornato in pista sul circuito di Brno dopo la pausa estiva di tre settimane che ha seguito il GP della Germania al Sachsenring. Al termine delle due sessioni di prove in programma oggi Andrea Dovizioso (foto) ha ottenuto il quarto tempo in 1:56.071, a 269 millesimi dalla pole provvisoria di Quartararo. Nella top ten anche Danilo Petrucci che, con il crono di 1:56.593, ha chiuso la giornata in decima posizione.

Il più veloce, appunto, è stato Fabio Quartararo davanti a Marquez e Miller. Rossi ha rotto il motore poi, rientrato in pista ha chiuso 9°.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 1:56.071 (4º)

“Qui a Brno serve una bella solidità in frenata per andare forte, e sembra che la gomma dura davanti abbia un po’ più di stabilità delle altre. Il turno è stato un po’ particolare, perché la possibilità di pioggia domani ha spinto tutti a provare più cose possibile, sia a livello di gomme che del resto. Dovremo studiare bene il passo degli avversari: il mio tutto sommato è buono, in linea con quello dei più veloci. Però sappiamo che in gara la gomma posteriore calerà molto e quindi certi dettagli non si riesce a capirli nelle prove: in ogni caso il giro con la gomma morbida mi è venuto abbastanza bene e ne ho usata solo una. Speriamo di poter lavorare ancora sull’asciutto domani, perché altrimenti arriveremo tutti in gara con qualche dubbio. Oggi ho anche provato la nuova carena, ma non siamo riusciti a fare una vera e propria comparazione perché abbiamo dovuto provare anche tante altre cose, ma in ogni caso la mia sensazione generale è buona”.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:56.593 (10º)

“Non è stato molto facile partire con la gomma dura, perché quest’anno non c’è molto grip qui a Brno e soprattutto il degrado delle gomme è molto alto e quindi in gara bisognerà gestirle bene. Non riesco ancora ad essere velocissimo, perché sono un po’ in difficoltà a fermare la moto, però c’è sicuramente margine: sia Andrea che Jack sono andati più forte di me e quindi adesso dovremo migliorare. Abbiamo capito la direzione da prendere e speriamo che domani il tempo sia buono. Credo che domani useremo di nuovo la nuova carena, perché questa mattina mi ha aiutato e sono contento del feeling che ho avuto”.

I piloti Ducati torneranno in pista domani, sabato 3 agosto, alle ore 9:55 (CET) per la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche si disputeranno dopo la FP4 a partire dalle 14:10.