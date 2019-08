Confesercenti e Confcommercio: “Positivo incontro con il Sindaco di Sassuolo per affrontare i nodi del commercio su suolo pubblico”

FIVA-Confcommercio e ANVA-Confesercenti, associazioni di riferimento del commercio ambulante, hanno incontrato ieri il Sindaco Francesco Menani e l’assessore al Commercio, Attività Produttive e Centro Storico Massimo Malagoli per discutere dei problemi della categoria con particolare riferimento ai mercati settimanali di Sassuolo.

«In un clima di collaborazione e di ascolto reciproco, giudichiamo positivo – affermano Fiva e Anva – che il Sindaco e l’Assessore, su nostra sollecitazione, abbiamo assunto una serie di importanti impegni: la riduzione della Tosap per gli ambulanti non appena ciò sarà economicamente sostenibile; il divieto di vendita della merce usata nei mercati; il rilascio delle nuove concessioni nel momento in cui si aprirà la possibilità per farlo; l’attribuzione di un marchio ai mercati al fine di sviluppare una attività di promozione ad hoc; l’occupazione degli spazi che nel tempo si sono liberati».

«Abbiamo poi appreso con piacere – precisano Anva e Finva – che agli ambulanti in piazza Garibaldi verrà confermato nel mese di dicembre il proprio posto essendo stata manifestata la decisione di non ricollocare nella piazza nel periodo natalizio la pista di pattinaggio».

«Sulla richiesta di poter sperimentare su base volontaria per almeno una domenica delle fiere di ottobre la possibilità per gli ambulanti presenti nelle fiere di vendere per l’intera giornata – conclude la nota – Sindaco e Assessore si sono riservati di compiere ulteriori approfondimenti».