Cane mette in fuga i ladri: salta furto in abitazione a Reggio Emilia

Stamane intorno alle 5.00, personale della Squadra Volante è intervenuto in via Cagliari per la segnalazione di un tentativo di furto in abitazione. Sul posto la richiedente riferiva che, in un lasso temporale compreso tra le ore 23.30 di ieri e le 4.30 di oggi, ignoti, grazie all’utilizzo dei tubi pluviali, avevano raggiunto il balcone posto al terzo piano ed erano entrati nell’abitazione grazie alla finestra socchiusa della cucina. Una volta all’interno però, la presenza del cane della donna, aveva messo in fuga i malviventi impedendogli di asportare beni dall’abitazione.