10 mila euro di refurtiva custoditi nella sua roulotte. 37enne nei guai a Mirandola

I carabinieri di Mirandola, in collaborazione con quelli di San Felice sul Panaro, hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione una donna 37enne di etnia sinti. Durante una serie di controlli nel campo nomadi di via Statale Nord a Mirandola, sono stati rinvenuti all’interno della roulotte in uso alla donna un computer HP, un ipad Apple, un pc Sony, un tablet Samsung ed un audiobook Asus (il tutto per un valore che supera i 10 mila euro), provento di furti consumati tra giugno e luglio e tra questi quello alla scuola Gasparini a Novi di Modena. La donna, che non ha saputo fornire spiegazioni circa la provenienza di quanto detenuto, è stata denunciata per ricettazione. Il materiale verrà restituito ai legittimi proprietari.