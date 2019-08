Scadenza per le domande di ammissione a scienze e tecnologie agrarie

Resta elevato l’interesse per il corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti promosso da Unimore presso la sede d’Ateneo di Reggio Emilia. Il corso, a numero programmato, accoglierà un numero massimo di 75 studenti, 8 dei quali stranieri residenti all’estero, di cui 2 riservati a cinesi. Per le domande di ammissione c’è tempo fino al 23 agosto. Finora sono pervenute 56 candidature con un sorprendete numero di domande effettuate da studentesse.

Ancora tre settimane per presentare domanda di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti, attivato dal Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore. Si tratta di uno dei corsi di laurea di eccellenza dell’Ateneo emiliano, tanto che sono sempre più numerosi i lusinghieri giudizi che da più parti giungono per la qualità della sua didattica, valutata anche quest’anno dal Censis con un punteggio che gli ha consentito di strappare la terza posizione del podio nella classifica dei corsi di laurea italiani appartenenti al gruppo agrario.

Il corso di laurea, proposto a numero programmato e che si tiene presso la sede d’Ateneo di Reggio Emilia, si propone di fornire conoscenze e formare capacità professionali che garantiscano una visione completa della filiera agroalimentare, dalla produzione al consumo, fornendo al laureato competenze che gli consentono di svolgere compiti tecnici di gestione e controllo nelle attività di produzione, conservazione e distribuzione nel settore agroalimentare.

I posti disponibili sono 75, ossia 67 posti riservati a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, 8 posti riservati a studenti extracomunitari residenti all’estero, comprensivi di 2 posti riservati a studenti cinesi nell’ambito del progetto “Marco Polo”. Qualora i posti a disposizione degli studenti stranieri residenti all’estero non fossero interamente utilizzati saranno messi a disposizione degli studenti italiani, comunitari ed extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia.

I candidati extracomunitari residenti all’estero, in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, saranno ammessi a sostenere il test di amissione solo dopo aver superato la prova di conoscenza della lingua italiana, che si svolgerà lunedì 2 settembre, alle ore 9.30, presso l’aula 1 della BSI (Biblioteca Scientifica Interdipartimentale) – Piano Terra – in Via Campi 213/C, a Modena.

Il termine ultimo per poter presentare domanda di partecipazione al test di selezione per l’ammissione al corso di laurea scade alle ore 13.00 di venerdì 23 agosto 2019.

La domanda di partecipazione alla prova di ammissione si effettua esclusivamente on-line. Lo studente deve registrarsi sul sito www.esse3.unimore.it che gli assegna un nome utente ed una password, indispensabili per entrare nella propria pagina personale e scegliere il corso di laurea di suo interesse. Per sostenere la prova di ammissione è previsto il pagamento di un contributo spese di 55,00 euro, non rimborsabili, da effettuarsi presso uno sportello bancario del territorio nazionale fino al momento antecedente allo svolgimento della prova stessa nonché tramite carta di credito collegandosi al sito www.esse3.unimore.it

Non si accettano domande inviate a mezzo posta, fax o posta elettronica.

Alla data del 31 luglio erano già pervenute 56 domande, 35 delle quali (62,5%) presentate da maschi e le rimanenti 21 (37,5%) da femmine.

I candidati in condizioni di disabilità o affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) possono fare richiesta di tempi aggiuntivi concessi per lo svolgimento delle prove presentando richiesta e certificazione medica nel portale www.esse3.unimore.it durante la procedura di domanda di ammissione.

Per completezza si rinvia comunque alla lettura integrale del Bando pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo www.unimore.it al link https://www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html

e sul sito www.dsv.unimore.it.

Per informazioni ci si può rivolgere, invece, agli Informastudenti di Modena (via Università 4 – informastudenti@unimore.it 059 20582555) e di Reggio Emilia (viale Allegri 15 – informastudenti@unimore.it 0522 523555) ed alla Segreteria Studenti (via Campi 213/b – Modena) che seguirà l’orario di ricevimento pubblicato al link: www.unimore.it/servizistudenti/segreteriestudenti.html – e-mail: segr.stud.scienzevita.agraria@unimore.it

Gli studenti internazionali possono rivolgersi all’International Welcome Desk (email: internationalwelcomedesk@unimore.it; telefono: 059 2058171