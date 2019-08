“Saxofollia”: a Fanano il concerto di venerdì 2 agosto

Saranno gli oltre 40 musicisti partecipanti al corso di perfezionamento del progetto “Saxofollia summer camp”, che si sta svolgendo in questi giorni a Fanano, i protagonisti del concerto in programma venerdì 2 agosto nella chiesa di Giuseppe (ore 21, 15 ingresso gratuito).

La serata prevede diverse esibizioni di gruppo e per gli allievi rappresenta un’occasione per mettersi in mostra, dimostrando quanto appreso durante il seminario, aperto a strumentisti di saxofono che non abbiano compiuto i 36 anni di età, solisti o gruppi da camera, studenti o allievi di scuole di musica, conservatori e di gruppi bandistici.

I musicisti provengono da tutta Italia, da Modena, Parma, Bologna, fino a Roma, Treviso, Castelfranco Veneto, Milano, Firenze e La Spezia, con una ricaduta anche turistica per Fanano, visto che spesso i ragazzi sono accompagnati dalle famiglie.

In questi giorni gli allievi stanno approfondendo la didattica del saxofono sotto la guida del Quartetto Saxofollia, con masterclass tenute da artisti di fama internazionale, gli stessi musicisti che di sera si esibiscono dal vivo (con appuntamenti fino a domenica 4 agosto) dando vita, a Fanano, a un autentico festival internazionale dedicato al saxofono.