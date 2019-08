Orari di apertura ridotti nel mese di agosto a Maranello per alcuni servizi pubblici

Ufficio Anagrafe del Comune di Maranello è aperto dal lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13, il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30; nella giornata di sabato è chiusa sabati di agosto l’Anagrafe è chiusa (disponibile lo Stato Civile per le denunce di morte e per le urgenze documentate chiamando il numero 0536 240140). Venerdì 16 e sabato 17 agosto gli uffici del Comune di Maranello, incluso l’Anagrafe, sono chiusi al pubblico, con reperibilità dello Stato Civile per i decessi e le urgenze dalle 8.30 alle 12.30. La Biblioteca Mabic è aperta al pubblico dal martedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30, chiusa dal 15 al 18 agosto.

Dal 5 al 17 agosto sarà chiuso al pubblico il CUP, Centro Unico per le Prenotazioni di Maranello; per prenotazioni ci si può rivolgere alla Farmacia Comunale di Maranello in Piazza Amendola, alle farmacie private e comunali o utilizzare il numero verde 800 239123, il servizio Cupweb (gratuito 24 ore su 24) e i punti unici di prenotazione e assistenza di base a Formigine e Sassuolo (lunedì-venerdì 8.00-13.00, sabato 8.00-12.00). Chiusura in agosto, dal 5 al 25, anche per la Piscina Comunale e dal 14 al 25 per il Centro Sportivo (tennis e calcetto) di via Fornace. Dal 5 al 23 agosto 2019 l’Ufficio Postale di Maranello osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,35 e sabato dalle ore 8,20 alle ore 12,35. Sabato 17 agosto l’Ufficio è chiuso.