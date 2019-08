Oggi pomeriggio a Casalgrande verrà riaperta al traffico la Ztl, in via sperimentale

Oggi pomeriggio, giovedì primo agosto, prenderà il via la apertura al traffico del centro, in via sperimentale: verrà istituito un senso unico nord-sud con velocità limitata a 30 chilometri orari.

Inoltre sono state segnate piazzole di parcheggio sul lato sinistro della strada, per consentire al guidatore di scendere dalla vettura in direzione del marciapiede e non della carreggiata: la sosta sarà consentita per 30 minuti, in quanto destinata agli utenti dei servizi commerciali per acquisti rapidi.

Dopo un sopralluogo tecnico si è deciso, anche in funzione del periodo sperimentale, di non intervenire sulla sostituzione della pavimentazione. Si è optato per un’opera di sigillatura e fissaggio delle piastre in pietra naturale, per verificarne il comportamento al transito degli autoveicoli a bassa velocità, evitando in questa fase costi maggiori.



Trenta chilometri orari e trenta minuti di sosta massimi: questi sono i due limiti che andranno rigorosamente rispettati in quest’area. Saranno effettuati controlli rigorosi sulla velocità degli automezzi e sui tempi di sosta: eventuali trasgressioni saranno puntualmente sanzionate. Il rispetto delle regole deve essere parte integrante di questa sperimentazione.

Con questa riapertura manteniamo fede ai nostri propositi, in accordo con i commercianti del centro, ai quali chiediamo collabrazione per dare un nuovo impulso a quest’area.