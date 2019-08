Gli orari estivi di Biblioteca, Hub in Villa e Castello di Formigine

Si comunica che i servizi bibliotecari del Comune di Formigine da lunedì 5 a sabato 10 agosto compresi saranno chiusi al pomeriggio e aperti tutte le mattine, anche il lunedì, (dalle 9 alle 13 la Biblioteca “Daria Bertolani Marchetti” e dalle 9 alle 12 la Biblioteca Ragazzi “Matilda”); osserveranno inoltre la chiusura estiva dal 12 al 18 agosto 2019 compresi. Riapriranno lunedì 19 agosto con l’orario estivo, che resterà in vigore fino al 31 agosto compreso (Biblioteca Daria Bertolani Marchetti: lunedì 16-19.30; dal martedì al sabato 9-13 e 16-19.30 ; Biblioteca Ragazzi Matilda lunedì e mercoledì 16-19.30; martedì giovedì ,venerdì e sabato 9-12 e 16-19.30).

Lo spazio di coworking Hub in Villa osserverà invece la chiusura estiva dal 5 al 18 agosto. Riaprirà regolarmente lunedì 19 agosto. Per quel che riguarda il Castello, durante il mese di agosto sarà possibile visitarlo domenica 4 agosto (ore 10-13 e 17-20), sabato 10 (ore 17-23.30, con visita guidata notturna alle ore 21) e mercoledì 15 agosto (ore 10-13 e 17-20, con visite guidate alle ore 10, 11.30 e 18). A parte l’apertura straordinaria per Ferragosto, il museo rimarrà chiuso da domenica 11 a domenica 18 agosto (salvo visite su prenotazione), per riaprire, con aperture serali straordinarie, in occasione dei Ludi di San Bartolomeo (mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 ore 20-23.30); parco e castello saranno chiusi il 24 agosto per consentire l’allestimento dello spettacolo pirotecnico. Domenica 25 agosto saranno aperti solo il Palazzo Marchionale, la Reception e il parco dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. L’ingresso al museo del castello sarà gratuito per tutto il mese di agosto.