Fallimento Martinelli Ettore: Ghirardini (Sassuolo2020) su dichiarazioni Menani

“Si tratta di un’altra brutta figura a livello nazionale, che il Sindaco Menani poteva evitare alla storia industriale ed alla creatività della Città di Sassuolo.

Sono infatti del tutto inadatte ed inappropriate le soluzioni di trasloco in Russia di 20 lavoratori e delle loro famiglie, lanciate senza pensare alle difficoltà economiche, sociali e anche solo linguistiche della società Russa, che non può certo essere per noi sassolesi un modello di democrazia e sviluppo, come la Lega vuole farci credere”. Così Carla Ghirardini, capolista della lista civica “Sassuolo 2020”.

“Siamo consapevoli che il Sindaco non ha grandi margini di manovra nelle crisi delle aziende, le cui motivazioni possono essere diverse e complesse, ma sicuramente è stata fatta la proposta sbagliata: ai titolari ed agli amministratori della Martinelli Ettore spa (il cui silenzio pubblico è assordante) andava richiesto di riportare a Sassuolo le attività che attualmente svolgono in Russia, anche per restituire al territorio sassolese quel beneficio di esperienza e prosperità di cui hanno beneficiato nel corso di tanti anni, e soprattutto per una questione fondamentale, che il Sindaco di Sassuolo dovrebbe avere a cuore, che riguarda la dignità ed il rispetto dei lavoratori e delle loro famiglie”, conclude Ghirardini.