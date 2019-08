Campionati italiani estivi di tuffi: due titoli per la matricola Asi Nuoto Modena

Bergamo – Estate di mare, nuoto, ma anche di tuffi. Dopo poco più di un anno dalla nascita, la scuola di tuffi dell’Asi Nuoto Modena si è presentata ai tricolori estivi propaganda che si sono disputati alla piscina Italcementi.

Con quasi tutti gli atleti alla prima esperienza e allenamenti svolti solo dal trampolino da 3 metri, con entusiasmo e coraggio, la formazione gialloblu è comunque riuscita a completare il programma gara di una squadra eterogenea con atleti di ogni categorie.

Oltre la più rosea aspettativa hanno raggiunto il 7° posto nella classifica squadre su 17 societa’ partecipanti, ottenendo 2 ori e 6 bronzi. Un oro in particolare, quello centrato da Marco Bassoli, ha regalato fortissime emozioni riuscendo a primeggiare su atleti con anni di esperienza alle spalle.

L’altro titolo conquistato riguarda invece un tuffatore navigato, Justin Arienti, inglese d’ adozione che ritorna in Italia per partecipare alle gare entrando di fatto a far parte della nostra squadra.

(foto squadra – Fila in alto: Sara Baraldi, Beatrice Bassoli, Ilaria Venturelli, Mara Mazzi, Fabio Tranchina, Maurizio Bassini, Andrea Bassoli. Fila centrale: Alessio Martinelli, Marco Bassoli, Antonio Capponi. Fila in basso: Justin Arienti, Ivan Capponi, Cristian Zecchi)