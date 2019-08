A Carpi lavori di riasfaltatura di un tratto delle vie Secchia e Cavata

Da giovedì 01 agosto sono previsti interventi di fresatura con risanamento e riasfaltatura della pavimentazione stradale delle vie Secchia e Cavata, nel tratto compreso tra la rotatoria all’intersezione con via Due Ponti e la rotatoria di via Aldo Moro Esterna. Durante i lavori, in quel tratto verrà istituito un unico senso di marcia per chi proviene da nord (da via Due Ponti/Griduzza), consentendo di proseguire in direzione sud (verso via Aldo Moro Esterna/Soliera/Cavalcavia Lama). La strada sarà interamente chiusa al traffico per chi proviene da sud in direzione nord verso via Due Ponti/Griduzza; saranno presenti in loco le indicazioni del caso e la segnaletica di cantiere. Il termine lavori è previsto entro mercoledì 07/08. In caso di maltempo o imprevisti i lavori saranno rinviati al primo giorno utile.