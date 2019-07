Rifacimento manto rotatoria tra via Chopin e via Mascagni a Reggio: intervento riprogrammato per il 5 agosto

Dopo l’inconveniente tecnico a un macchinario, che aveva determinato il rinvio dei lavori, sono state riprogrammate per il prossimo 5 agosto le operazioni di riasfaltatura della rotatoria tra via Chopin e via Mascagni, con chiusura al traffico, per tutelare la sicurezza di operai e automobilisti, di tutta via Chopin da via Fratelli Cervi a via Gorizia, dalle 7 alle 19 di quello stesso giorno.

L’asfaltatura di via Chopin, l’asse attrezzato Ovest di Reggio Emilia, si è svolta sino ad ora evitando la chiusura della strada e quindi cercando di contenere al massimo i disagi per coloro che la percorrono.

Dopo le corsie di scorrimento, è ora la volta della riasfaltatura della grande rotatoria all’intersezione con via Mascagni.

In questo caso – come spiegato nei giorni scorsi – serve chiudere al traffico l’arteria per un giorno – stabilito ora nel prossimo 5 agosto appunto, dalle ore 7 alle 19 – per garantire livelli di sicurezza adeguati per le maestranze e i passanti, concentrando i lavori in un solo giorno.

Vengono interrotte al transito veicolare, all’intersezione con via Chopin, anche la stessa via Mascagni e via Pizzetti.

La chiusura di via Chopin – per tutta la sua lunghezza, da via Fratelli Cervi a via Gorizia escluse – è indicata in loco con apposita segnaletica, così come le deviazioni e i percorsi alternativi.

Il pacchetto di manutenzioni prevede anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.