Giovedì notte chiusa per qualche ora la stazione di Cesena Nord in entrata verso Ancona

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Cesena Nord in entrata verso Ancona dalle 00:00 alle 04:00 di giovedì 1 agosto.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena oppure quella di Forlì.