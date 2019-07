Ecosportello: da giovedì 1 agosto per la Carta Smeraldo si va in Piazza Liber Paradisus

Dopo quattro mesi di attività, oggi è l’ultimo giorno di apertura dell’Ecosportello nella sede del Quartiere Savena, dove si sta concludendo in questi giorni da parte di Hera la collocazione dei nuovi cassonetti per la raccolta indifferenziata che si aprono con la Carta Smeraldo. Da domani, giovedì 1 agosto, i cittadini residenti nel Quartiere Savena potranno rivolgersi direttamente agli sportelli dell’Ufficio Tassa Rifiuti (Tari) in Piazza Liber Paradisus 10 (Torre A, primo piano) per regolarizzare la posizione Tari e per ritirare, nel caso non l’abbiano ancora fatto, le due copie della Carta Smeraldo necessaria per conferire i rifiuti indifferenziati. I residenti nel Quartiere Savena potranno accedere agli sportelli Tari anche senza appuntamento negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30).

In caso di smarrimento o furto di una o entrambe le tessere, occorre invece recarsi all’Ufficio relazioni con il pubblico del settore Entrate-Tari (che si trova sempre in Piazza Liber Paradisus 10, al primo piano della Torre A), aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14 alle 16.30.

Per Informazioni è attivo anche il numero verde 800 037 688 (gratuito da telefono fisso e cellulare) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

La modulistica per la dichiarazione di smarrimento/furto, delega o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il ritiro della Carta Smeraldo è disponibile sul sito internet del Comune di Bologna (http://www.comune.bologna.it/rifiuti/cassonetti-cassetto-carta-smeraldo/).