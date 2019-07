Venerdì 2 agosto “Baracca e burattini” ad Albinea

La serata di venerdì 2 agosto ad Albinea sarà dedicata ai bambini. Nel parco dei Frassini, dietro la biblioteca Pablo Neruda, sarà messo in scena lo spettacolo di burattini “Il Furbo”. L’appuntamento con lo spettacolo di burattini della tradizione emiliana, curato da Giorgio Gabrielli, sarà alle 21.30.

Lo spettacolo è consigliato per un pubblico di famiglie e bambini di tutte le età ed è a ingresso libero. In caso di pioggia l’iniziativa, che rientra nel cartellone della XIV edizione del festival “Baracca e burattini”, si terrà all’interno della sala civica di via Morandi 9.

Per informazioni contattare la biblioteca Pablo Neruda di Albinea al numero 0522.590262 o scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it.