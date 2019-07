Trekking sulle tracce della storia: sei le escursioni previste nel weekend

Borghi ormai abbandonati che raccontano la storia delle comunità montanare di contadini e pastori. Antiche miniere di rame utilizzate già dai Romani. E crinali tra Emilia e Toscana attraversati nella Seconda Guerra Mondiale dalla Linea Gotica. È la storia il filo conduttore delle escursioni a piedi organizzate dalle guide de ‘La via dei monti’ da venerdì 2 a domenica 4 agosto 2019.

Venerdì 2 agosto è in programma ‘Il poggio perduto’: escursione nella valle dello Scoltenna, a Riolunato, alla scoperta del borgo fantasma de ‘La Lezza’, con visita al suo antico mulino arroccato sul fiume (info Davide 3711842531).

Sabato 3 agosto continua il tour tra paesi fantasma. Ci si sposta a Fanano per un trekking alla scoperta del borgo abbandonato de ‘Le Caselle’ e della storica via Romea (info Davide 3711842531).

Sabato 3 agosto è in programma inoltre una camminata notturna ai piedi del monte Cimone, con partenza al tramonto da Doccia di Fiumalbo e rientro con la sola luce delle torce frontali (info Francesco 3486938044).

Domenica 4 agosto trekking per i camminatori più esperti sulla vetta del monte Giovo, sul crinale tra Emilia e Toscana, sopra il lago Santo modenese, teatro degli ultimi scontri lungo la Linea Gotica (info Francesco 3486938044).

Domenica 4 agosto escursione alla scoperta delle antiche miniere di rame di Montecreto, con la presenza dallo storico Carlo Beneventi dell’Associazione Culturale Montecreto Eventi. È possibile accedere all’interno di alcune gallerie muniti di torce. Nelle grotte sarà proiettato il filmato ‘Il rame degli Appennini’, a cura di Beneventi, che raccoglie la voce dell’ultimo miniatore rimasto in vita che racconta fatiche e lavoro dei minatori. Il ritrovo è alle ore 9 a Montecreto davanti al municipio (info Davide 3711842531). A seguire visita al museo di Montecreto ‘La casa dei leoni di pietra’.

Inoltre, per la rassegna ‘Sulle note del Cimone’, continuano venerdì 2 agosto 2019 anche gli appuntamenti di trekking e musica organizzati da ‘La via dei monti’ in collaborazione con Cimone Holidays e ‘Fondazione Gioventù Musicale Italiana sezione di Modena’ (prossime date 10 e 23 agosto). Venerdì l’appuntamento è ai Taburri di Fanano. Musicista itinerante che accompagnerà il gruppo sarà Benedetto Dallaglio con il corno francese (ore 14.30, info Alessandro 3382401848).

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo di guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.