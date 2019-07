Saxofollia, mercoledì 31 luglio a Fanano concerto del Baptiste Herbin italian hammond trio

Il saxofono incontra l’organo Hammond. E’ l’originale connubio proposto dal concerto del Baptiste Herbin italian hammond trio, in programma a Fanano, mercoledì 31 luglio, alla Corte Mancante (ore 21,15 ingresso gratuito).

Al fianco del saxofonista Baptiste Herbin, si esibiscono Alberto Gurrisi, organo Hammond, e Adam Pache, batteria.

L’evento, promosso dal Comune in collaborazione con il gruppo Saxofollia project, fa parte del programma della quarta edizione del “Saxofollia summer camp” che prevede fino al 4 agosto corsi, masterclass e concerti tutti incentrati sul saxofono.

Originario di Chartres in Francia, Herbin dopo essere stato allievo di Riccardo Del Fra al conservatorio di Parigi, entra a far parte della scena jazzistica della capitale francese; ha inciso diversi album seguendo un percorso musicale e uno stile che risentono dell’influenza di Charlie Parker, Cannonball Adderley, Ornette Coleman, Maceo Parker, John Coltrane, ma anche della musica tradizionale del Madagascar fino ai compositori classici come Debussy, Ravel e Bach.

Herbin ha suonato per Dionne Warwick all’Olympia di Parigi, ha accompagnato Charles Aznavour fin nei suoi ultimi concerti e collaborato con diversi artisti jazz del panorama internazionale come Keith Brown e Aldo Romano; è protagonista di una intensa attività concertistica, tenendo corsi di perfezionamento in tutto il mondo.