Mercoledì a Monzuno concerto al pianoforte di Mariangela Ciuffreda

Nuovo appuntamento per la rassegna “Musica in bianco e nero”, giunta alla decima edizione, ospitata dalla sala della biblioteca di Monzuno (via Casaglia 1) che conserva uno straordinario pianoforte Blüthner costruito a Lipsia nel 1911.

Grazie anche a questa rassegna il prezioso strumento è stato utilizzato per numerose iniziative, richiamando musicisti professionisti e nuovi talenti.

In collaborazione con Palazzo Loup di Loiano e il maestro Giuseppe Fausto Modugno mercoledì 31 luglio alle 20.30 si terrà il concerto di Mariangela Ciuffreda al pianoforte con musiche di Mozart e Schumann.

Mariangela Ciuffreda si è diplomata diploma in pianoforte nel 2010 presso il Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila. Ha tenuto concerti in tante città italiane tra cui Monza, Modena, Reggio Emilia, Città di Castello, L’Aquila, Roma, Trieste, MIlano ma si è esibita anche in Croazia e Francia. Si è laureata con lode al biennio di II livello di pianoforte presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi – A. Tonelli” di Modena, nella classe di M. Neri e al biennio di II livello di musica da camera presso il conservatorio “A.Boito” di Parma nella classe di Pierpaolo Maurizzi. Ingresso libero e gratuito.

Il concerto anticipa un appuntamento di grande rilievo atteso per l’8 agosto alle 20.30, quando ad esibirsi sarà il maestro Giuseppe Fausto Modugno che suonerà al pianoforte brani di Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Debussy.