Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione programmati in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in uscita per il traffico proveniente da Padova ed in entrata verso Bologna, dalle 22:00 di mercoledì 31 luglio alle 06:00 di giovedì 01 agosto. In alternativa, si consiglia utilizzare la stazione autostradale di Ferrara nord oppure quella di Altedo.