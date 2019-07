Spaccio di droga al parco: due minorenni nei guai a Correggio

A finire nei guai per spaccio di sostanze stupefacenti questa volta è toccato e due minori abitanti nel modenese. I Carabinieri della Stazione di Correggio, infatti, li hanno segnalati alla Procura per i Minori di Bologna perché colti in un parco cittadino mentre, muniti di un bilancino di precisione, preparavano dosi di marijuana da immettere sul mercato.

Le successive perquisizioni eseguite presso le loro abitazioni hanno poi consentito di rinvenire altro stupefacente oltre al necessario per il confezionamento e la pesatura. Quasi 22 i grammi complessivi di marijuana sequestrata. L’operazione dei Carabinieri rientra in una serie di controlli messi in atto a seguito di segnalazioni di una fitta rete di spaccio di droga, proprio nei pressi del parco ove i due sono stati trovati.