Martedì 30 luglio in piazza Prampolini, per il “Cinema sotto le stelle”, proiezione del film ‘I guerrieri della notte’

Prosegue domani, martedì 30 luglio, in piazza Prampolini la rassegna di Cinema sotto le stelle a cura dell’ufficio Cinema del Comune in collaborazione con Arci con il contributo di Regione Emilia Romagna, nell’ambito di Restate 2019. Alle ore 21.30, a quarant’anni dalla sua uscita, sarà proiettato il film ‘I guerrieri della notte’, sorta di western metropolitano con una spettacolare fusione di generi tra cultura underground e citazioni classiche.

Durante il meeting indetto per mettere pace tra le bande di New York, viene ucciso Cyrus, l’organizzatore dell’incontro. Dell’omicidio vengono accusati i Warriors, e per loro il ritorno a casa sarà sanguinoso e pieno di agguati. All’alba, raggiunta la spiaggia di Coney Island, i Warriors dovranno sostenere la sfida finale… Una sorta di western metropolitano divenuto film cult per diverse generazioni.

Il viaggio è un tema ricorrente al cinema. Si può dire che ogni storia, e dunque ogni film, sia un viaggio metaforico di scoperta di sé. Ma ci sono film che quel viaggio lo raccontano non solo come metafora. ‘I guerrieri della notte’ è uno dei migliori in questo senso: i protagonisti, membri della gang dei Guerrieri, attraversano New York dal Bronx, nord di Manhattan, a Coney Island, sud di Brooklyn. 48 chilometri di insidie: tutti li vogliono morti perché sono stati incolpati dell’uccisione di Cyrus, leader della gang più potente della città e promotore di una tregua dissoltasi con la sua morte.

In caso di maltempo la proiezioni sarà annullata.

Info: ufficio Cinema 0522-456632 – sandra.campanini@comune.re.it