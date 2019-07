Il M5S non siede sui banchi in consiglio ma tra il pubblico per protesta

Questa sera i consiglieri del Movimento cinque stelle siederanno tra il pubblico, come uditori del consiglio comunale di Serramazzoni.

“Il 20 luglio abbiamo protocollato un’interpellanza per avere spiegazioni sull’agitazione sindacale del personale comunale e sulla cifra spesa per le consulenze. Il nostro protocollo è stato precedente alla convocazione del consiglio, quindi, stando al regolamento comunale, sarebbe dovuto essere inserito nell’ordine del giorno. Questo NON è avvenuto!!

È un fatto gravissimo: dopo aver vietato le riprese dei consigli comunali perché il regolamento non lo prevede (nel 1999 internet era appena nato e youtube non esisteva ancora!!) adesso lo stesso regolamento viene violato. Forse le domande non piacevano all’amministrazione? Fatto sta che oltre a non rispettare il regolamento, si sottraggono al dibattito politico con la minoranza, atteggiamento che, in primo luogo, non rispetta i cittadini che per la minoranza hanno votato un anno fa e in secondo luogo evidenzia un discrezionale uso del regolamento.

Quindi, per protestare in modo fermo e deciso contro questa disdicevole condotta al limite della correttezza, questa sera i consiglieri del Movimento non siederanno al loro posto, ma tra il pubblico”.