Il calendario della serie A TIM 2019/20: il Sassuolo parte da Torino il 25 agosto

Questa sera presso la sede di Sky a Milano è stato presentato il calendario della Serie A TIM 2019/20.

La nuova stagione dei neroverdi di mister De Zerbi inizierà il 25 Agosto allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la formazione granata. Sette giorni dopo il debutto casalingo al Mapei Stadium contro la Sampdoria, sfida alla quale seguirà la prima sosta di campionato.

Ripresa con la trasferta contro la Roma, quindi doppio derby emiliano, prima con la Spal a Reggio Emilia poi sul campo del Parma per il primo turno infrasettimanale stagionale. Seguono Atalanta in casa e la prima sfida ad una neo promossa, quella al Rigamonti contro il Brescia che porta alla seconda sosta. Si riparte con la sfida all’Inter al Mapei Stadium il 20 Ottobre, mese che si conclude con la trasferta al Bentegodi sul campo dell’Hellas Verona e con il 2° turno infrasettimanale che vede l’arrivo della Fiorentina a Reggio Emilia.

Trasferta in Salento ad inizio Novembre per affrontare il Lecce quindi due gare casalinghe, con Bologna e Lazio fra le quali c’è la terza sosta del campionato. Dicembre si apre con Juventus-Sassuolo a Torino quindi il Cagliari al Mapei Stadium, il Milan a San Siro e il Napoli a Reggio Emiliaper l’ultimo match prima di Natale. La chiusura del girone coincide con l’inizio del 2020 che vede i neroverdi impegnati in una doppia trasferta, la prima a Marassi contro il Genoa e la seconda sul campo dell’Udinese.

Il girone di ritorno scatterà il 19 gennaio 2020.