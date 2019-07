Il 31 luglio a Bologna concerto per Ustica con la Tower Jazz Composers Orchestra

La Tower Jazz Composers Orchestra, l’orchestra residente del Jazz Club Ferrara, sarà in trasferta a Bologna in occasione del trentanovesimo anniversario della strage di Ustica nell’ambito della rassegna “Attorno al museo”.

L’evento, dedicato a questa tragedia e al luogo, il museo per la memoria di Ustica, che ne preserva il ricordo nell’instancabile ricerca della verità, si terrà mercoledì 31 luglio alle 21:30 al Parco della Zucca di Bologna, con ingresso a offerta libera.

Il Concerto per Ustica, realizzato in collaborazione con Bologna Jazz Festival, ingloberà nella sua scaletta una composizione scritta appositamente in onore “empatico” di una vicenda che ancora oggi trafigge l’anima nel profondo.

La Tower Jazz Composers Orchestra è l’orchestra residente del Jazz Club Ferrara. Affidati alla direzione di Piero Bittolo Bon e Alfonso Santimone, gli oltre venti elementi che la costituiscono mettono in gioco collettivamente le proprie idee musicali con creatività e sorprendente empatia, eseguendo partiture pensate per l’orchestra stessa e rivisitazioni di brani provenienti da varie tradizioni.

È così possibile definire la TJCO come un’esperienza orizzontale a dimensione variabile e con un regime partecipativo.

Ogni componente più o meno stabile dell’organico, in veste di compositore e improvvisatore, contribuisce alla ricerca a tutto campo che è propria dell’attitudine artistica di questa formazione.

Nella residenza al Jazz Club Ferrara, l’orchestra ha costruito un repertorio piuttosto vasto e variegato, dove le voci dei vari compositori si confrontano tra loro nella ricerca di un’identità riconoscibile e di un percorso teso a sconfinare oltre, pur attraversandolo in lungo e in largo, l’idioma classico della big band jazzistica. Al di fuori del Torrione San Giovanni, in cui si esibisce mensilmente nell’ambito delle stagioni di “Ferrara in jazz”, la TJCO ha calcato i palcoscenici di prestigiosi festival quali Bologna Jazz Festival (a fianco di David Murray), Crossroads – Jazz e altro in Emilia-Romagna ed Euphonie, festival di suoni in natura, nella suggestiva cornice dei Trepponti di Comacchio, oltre ad essere stata inclusa tra i dieci migliori gruppi dell’anno al Top Jazz 2018 di Musica Jazz.

Il giorno del concerto, il Museo per la Memoria di Ustica, che conserva i resti recuperati del velivolo DC9 e l’installazione permanente A proposito di Ustica concepita dall’artista Christian Boltanski in ricordo delle 81 vittime, osserverà un’apertura straordinaria dalle ore 20 alle 24, con visita guidata alle ore 20 a cura del Dipartimento educativo MAMbo.

La rassegna “Attorno al Museo” è promossa da Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, con Regione Emilia-Romagna, Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Istituzione Bologna Musei | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Comune di Bologna – Quartiere Navile, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e fa parte di Be Here. Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Main media partner RAI, media partner RAI Radio 3, main sponsor Gruppo Unipol.

Si ringraziano T-per, Legacoop Bologna, Gruppo Hera, Coop Alleanza 3.0.

I progetti sono realizzati in collaborazione con Cronopios e Officina Immagine.

Ingresso: offerta libera

Siti web: www.attornoalmuseo.it – www.associazioneparentiustica.it – www.mambo-bologna.org/museoustica