Gli orari ridotti degli uffici del Comune di Sassuolo

Come ogni anno, con l’inizio del mese di Agosto, anche gli uffici del Comune di Sassuolo iniziano turni ad orario ridotto che porteranno alla chiusura di tutti i sabati del mese.

Fatti salvi i Servizi di Vigilanza Urbana e le Funzioni di Stato Civile, che invece saranno in funzione, sabato 3, 10, 17, 24 e 31 agosto i restanti uffici del Comune di Sassuolo saranno chiusi al pubblico; così come venerdì 16 agosto in occasione del ponte di Ferragosto.

Sempre ad eccezione del Servizio di Vigilanza Urbana, inoltre, giovedì 8 e 22 agosto così come per la settimana dal 12 al 14 agosto, gli uffici del Comune di Sassuolo saranno aperti solamente fino alle ore 14.