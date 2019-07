Deve scontare tre anni per rapina e porto abusivo di armi: arrestato a Casalgrande

I fatti risalgono agli anni 2012 e 2013 quando l’uomo, oggi 37enne, aveva messo a segno a Sassuolo e Carpi reati di detenzione e porto abusivo d’armi e rapina in concorso. Per questo motivo, al termine di un complesso iter giudiziario, la Procura della Repubblica di Modena ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione per un cumulo di pena di 4 anni di reclusione e 3.800 euro di multa, di cui 3 anni e 22 giorni (oltre alla multa) da scontare.

Il provvedimento è stato trasmesso per l’esecuzione ai Carabinieri della Stazione di Casalgrande, visto che il condannato aveva fissato il suo domicilio proprio in quel comune e dove, per altro, era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. I Carabinieri di Casalgrande, quindi, nella serata di sabato 27 luglio hanno rintracciato il 37enne che, dopo la notifica della misura restrittiva, è stato associato alla Casa Circondariale di Reggio Emilia dove rimarrà a disposizione per scontare la pena.