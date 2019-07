Apre domani la 20esima edizione de la Festa di Villalunga al Parco Secchia di Casalgrande

Apre domani, martedì 30 luglio la 20esima edizione de la Festa di Villalunga, Festa comunale del Partito Democratico di Casalgrande e la decima edizione Festa Regionale del Partito Democratico dell’Emilia-Romagna, al Parco Secchia a Villalunga di Casalgrande (RE), nel cuore del distretto ceramico, con la collaborazione dei circoli di Sassuolo, Scandiano, Castellarano, Rubiera e Reggio 5. Per festeggiare insieme l’apertura dell’edizione 2019 e festeggiare i 20 anni di Festa, saranno presenti Carlo Calenda, europarlamentare PD, e Paolo Calvano, il segretario regionale del PD, dalle ore 21, nello spazio dibattiti La Piazza, il cuore pulsante della area festa.

Saranno 7 i ristoranti a disposizione dei visitatori della Festa che offriranno dalle specialità tradizionali del territorio reggiano, come il ristorante Tradizionale emiliano, La Pagoda con gnocco fritto e tigelle e l’Osteria Enoteca Al Fiume (in cui non manca la famosa Paella come piatto forte); all’ormai affermato ristorante del pesce I Sapori del Mare, che tutti gli anni si è confermato il ristorante con il più alto incasso e partecipazione; a una specialità tutta di Villalunga come Il Falò, dove la carne alla brace fa da padrone; al cibo da strada di qualità dello Steet Food Oltre il Ponte; fino ai sapori della montagna al ristorante La Préda.

Nelle ultime ore tanti volontari sono all’opera per completare gli ultimi dettagli prima dell’apertura di domani sera, per assicurare ai visitatori una nuova e sempre ricca edizione con 4 punti spettacolo ogni sera di eventi gratuiti per ogni gusto: l’Arena del Lisco, l’Arena del rock Riserva Rossa, il Cuba libre e la Piazza – musica. Gli avventori della Festa potranno, inoltre, rifocillarsi nei vari punti ristoro: Pizza take away, Gnocco fritto d’asporto, Bar del Ballo, Bar della Piazzetta, Gelateria della Piazzetta e Riserva Rossa, tra musica e buona birra. Anche per l’edizione 2019 non mancano la tradizionale libreria, lo spazio ludoteca e lo spazio commerciale.

Il programma di domani sera, 30 luglio:

Ore 21.00 Arena del Liscio: Edmondo Comandini

Ore 21.00 La Piazza – spazio aperto: Carlo Calenda europarlamentare PD e Paolo Calvano segretario regionale PD Emilia-Romagna

Ore 21.30 Cuba Libre: balli latino americani con Dance Project ASD

Ore 22.15 La Piazza – musica: So sisters –acoustic girls

Ore 22.15 ARENA Riserva Rossa: Tacchini Selvaggi – Southern Rock

Per informazioni: telefono e Whatsapp al numero 366 3056274