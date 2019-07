Martedì 30 luglio ritorna in Piazzale Curiel (via Roma dietro al Municipio) il teatro ragazzi della rassegna Baracca e Burattini. Alle 21.30 la messa in scena di “La bella Fiordaliso e la strega Tirovina”, spettacolo ispirato alle storie dei fratelli Grimm, con i burattini a guanto della compagnia Alberto De Bastiani. In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al Piccolo Teatro in Piazza. Ingresso Libero.

Per informazioni: Centro Culturale Mavarta 0522 671858 – www.comune.santilariodenza.re.it