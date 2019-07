87enne rintracciato in stato confusionale dopo che era sparito da casa

I Vigili del fuoco sono attivati verso le 18,15 per un anziano 87enne uscito di casa nel primo pomeriggio in località Frassineti di Pavullo e non rientrato. E’ stato attivato il sistema di ricerca e inviata sul posto una squadra per una prima ricognizione in attesa del dispiegamento di forze.

Alle 19.20, a poche centinaia di metri dall’abitazione l’uomo è stato individuato in stato confusionale, ma in apparente buona salute ed affidato ai sanitari del 118, anche loro attivati fin dalle prime fasi.