Con Enterprise Europe Network alla ricerca di un partner internazionale

La rete Enterprise Europe Network (a cui partecipa Unioncamere Emilia-Romagna attraverso il consorzio Simpler) mette a disposizione un database di profili per aiutare le imprese a ricercare partner stranieri per accordi e collaborazioni di tipo commerciale, tecnologico e di ricerca.

L’accesso al database è gratuito e si effettua on line dal sito della rete “Partering Opportunities”.

Attraverso un motore di ricerca si possono identificare le richieste o le offerte di interesse presenti.

Per ricevere maggiori informazioni e i contatti dei proponenti al fine di approfondire i dettagli della collaborazione è sufficiente leggere il profilo e cliccare su “Request More Information” e compilare il formulario inserendo come città Bologna, e, come Partner, Unione regionale delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna IT00569.

In alternativa, una volta identificato il profilo, è possibile richiedere i contatti compilando il modulo di richiesta (EOI) e inviandolo all’indirizzo simpler@rer.camcom.it.

Il database messo a disposizione dalla Commissione europea per Enterprise Europe Network è finalizzato a creare opportunità d’incontro tra domanda e offerta nell’ambito della cooperazione internazionale sia commerciale che tecnologica.

Le richieste/offerte di cooperazione (ad esempio, ricerca partner per accordi di natura finanziaria, commerciale e tecnico-produttiva) inserite nel database sono elaborate dall’impresa tramite la compilazione di un profilo (in inglese) con il supporto dello staff dell’Unione regionale.

Il profilo verrà promosso nel Paese o nei Paesi d’interesse selezionati.

Compilato in tutte le sue parti, il profilo deve essere inoltrato via e-mail all’indirizzo: simpler@rer.camcom.it

Per ricevere i profili completi di partner potenzialmente interessanti le aziende emiliano-romagnole dovranno inviare una richiesta “Espressione di Interesse” con il numero di riferimento del profilo/annuncio e una breve presentazione della propria attività aziendale. Tale richiesta può essere fatta anche direttamente online dal sito di Enterprise Europe Network.

Per ulteriori informazioni sul servizio e sugli strumenti aggiuntivi che si possono attivare gratuitamente contattare lo Sportello SIMPLER Enterprise Europe Network Unione regionale delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, indirizzo e-mail: simpler@rer.camcom.it tel. 051/6377037-34-45