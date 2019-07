Questa notte i Carabinieri della Stazione di Castel Guelfo sono intervenuti in via di Dozza per rilevare un incidente stradale dove un automobilista italiano di 52 anni, residente in provincia di Biella, è finito fuori strada mentre si trovava al volante di una Smart. A seguito delle ferite riportate nel violento impatto, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.