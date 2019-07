Oggi pomeriggio in A22, poco dopo il casello di Campogalliano in direzione nord, un mezzo pesante ha perso un muletto, fortunatamente caduto sulla barriera di separazione delle carreggiate, senza coinvolgere altri automezzi. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti per una verifica i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale che si occuperà della rimozione.