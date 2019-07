Blackout: consiglieri comunali a confronto con i vertici Enel

«Alcuni consiglieri comunali hanno incontrato insieme al Sindaco i dirigenti di ENEL, che hanno illustrato le cause delle criticità avvenute sul territorio sassolese nelle ultime settimane e gli interventi messi in atto per prevenire ulteriori disagi».

Ne da’ notizia Luca Caselli, oggi presidente del consiglio comunale, attraverso la sua pagina facebook. «In buona sintesi – scrive l’ex sindaco – le elevate temperature esterne hanno disattivato alcuni giunti delle linee elettriche interrate: il fenomeno è purtroppo frequente in estate. ENEL ha sottoposto a telecontrollo alcune cabine elettriche in città, velocizzando così i tempi di intervento e risoluzione».

Caselli segnala poi il link cui segnalare i guasti non solo al numero verde ma anche al sito di e-distribuzione dove una sezione dedicata permette di controllare direttamente dal sito lo stato dei guasti e i tempi stimati di riattivazione della linea.