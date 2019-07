“Piper Generation” assieme ai Virus, venerdì a Cavriago

Una serata dedicata alla “Piper Generation” insieme ai Virus. Questo venerdì, 26 luglio alle 21,30, si accendono le luci sul palco di Piazza Zanti a Cavriago per uno spettacolo musicale live all’insegna degli anni Sessanta, all’insegna del Piper di Roma, storico locale da ballo che ha fatto sognare generazioni e generazioni. Il tutto in compagnia della band di Cavriago, i Virus appunto, che festeggia quest’anno i 50 anni di attività e che ebbe l’opportunità tanti anni fa di suonare proprio al mitico Piper.

Da mezzo secolo i Virus si esibiscono durante festival, sagre, manifestazioni varie nella zona. Del gruppo fanno parte oggi Mario Bertani alle tastiere, Giorgio Borghi alla chitarra, al basso e al canto, Ettore De Luca al canto, Massimo Ghirardini alle tastiere, Alberto Melloni alla batteria, Adelmo Sassi alla chitarra e al canto.

Ma come ha avuto origine questa avventura che dura da mezzo secolo? “Tutto ebbe inizio sul finire dei mitici anni Sessanta, all’ombra del campanile della chiesa di San Nicolò – ci raccontano -. Un’idea nata un po’ per caso, grazie a una grande passione comune per le canzoni di quegli anni. Grazie all’allora parroco Don Gino Benevelli, e ai parroci che sono arrivati dopo, avevamo a disposizione per provare la sala parrocchiale e un furgoncino per le nostre prime esibizioni musicali”.

Il loro repertorio è rimasto pressoché invariato. “Proponiamo e proponevamo pezzi anni Sessanta e Settanta, soprattutto italiani ma anche qualche brano straniero”. In 50 anni di carriera, sono diversi i momenti da ricordare. “Sicuramente la ciliegina sulla torta è stata la serata che abbiamo fatto dieci anni fa al Piper di Roma, la mecca della musica per la nostra generazione. E’ stata una serata memorabile: suonare dove hanno suonato i big della musica… un sogno”. E qual è il sogno nel cassetto dopo 50 anni su e giù dal palco? “Continuare a suonare insieme, con la stessa passione di sempre”. E venerdì sera, insieme ai Ballachetipassa, rivivranno quei magnifici momenti in centro a Cavriago grazie alla serata organizzata dalla Proloco in collaborazione con il Comune di Cavriago.