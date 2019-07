‘Paolo Borsellino e Rita Atria in terra di ‘ndrangheta’: incontro pubblico sabato a Montecchio Emilia

In collaborazione con il Comune di Montecchio Emilia, sabato prossimo, 27 luglio, dalle ore 20,45, si terrà al piano terra del castello medioevale di Montecchio Emilia l’incontro pubblico: “PAOLO BORSELLINO E RITA ATRIA IN TERRA DI ‘NDRANGHETA“. Saranno presenti: Piera Aiello, testimone di giustizia, cognata di Rita Atria, parlamentare, membro della commissione antimafia, Rossella Canadè, giornalista, inviata per la Gazzetta di Mantova al processo Pesci, scrittrice e autrice del libro “Fuoco criminale”, Paolo Bonacini, giornalista, inviato al processo Aemilia per la Cgil di Reggio Emilia, autore del libro “Le Cento storie di Aemilia”.

Rita Atria, 17enne, testimone di giustizia insieme a Piera, denunciò la propria famiglia e il contesto mafioso in cui viveva e fece arrestare molti boss della mafia di Partanna. Il giudice era Paolo Borsellino. Dopo la strage di Via D’Amelio dove il giudice fu ucciso con 5 persone della sua scorta, Rita non resse e si tolse la vita.

Questo evento vuole ricomporre per una serata questa triade: Paolo Borsellino, Rita Atria, Piera Aiello. Con la voce e il racconto di Piera.