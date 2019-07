Borse con marchi contraffatti sequestrate durante il mercato in centro a Reggio Emilia. Rivenditore denunciato e multato

Trentacinque tra borse e pochette con marchi contraffatti di famose case di moda sono stati sequestrati stamattina, martedì 23 luglio, dagli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia nella zona del mercato in centro storico.

Il blitz degli agenti in borghese, che stavano pattugliando il quadrilatero cittadino riservato al mercato, è scattato poco dopo le 11 tra via San Carlo e piazza Fontanesi, quando gli operatori del Comando di via Brigata Reggio hanno individuato un uomo intento a vendere accessori apparentemente firmati appoggiati su un telo steso a terra.

L’uomo, un cinquantasettenne di origini senegalesi, regolarmente residente in provincia, non ha opposto resistenza agli agenti e ha consegnato immediatamente gli accessori contraffatti. Portato negli uffici del Comando, l’uomo è stato fotosegnalato e denunciato per vendita di merce con marchi mendaci e sanzionato con 5.164 euro per commercio abusivo su area pubblica.