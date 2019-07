Martedì in piazza a Reggio per il “Cinema sotto le stelle”, proiezione del film ‘Up!’

Il ‘Cinema sotto le stelle’ di piazza Prampolini, ciclo di proiezioni che riscuote sempre più consenso da parte del pubblico, martedì 23 luglio propone un appuntamento per le famiglie. Alle ore 21.30 verrà proiettato il cartone animato ‘Up!’ (ingresso gratuito). La rassegna ‘Cinema sotto le stelle’ è organizzata dall’Ufficio Cinema del Comune in collaborazione con Arci e con il contributo della Regione Emilia Romagna.

‘Up!’ è una storia d’altri tempi che racconta le avventure di Carl Fredricksen, un arzillo settantenne. Dopo aver sognato per una vita di girare il mondo, si ritroverà a realizzare il suo desiderio in compagnia di un piccolo, ma insistente, boyscout di otto anni. La bizzarra coppia, a bordo della vecchia villetta di Carl trasformata da migliaia di palloncini colorati in un allegro dirigibile, sorvolerà il globo terrestre e dovrà fronteggiare mostri e furfanti di ogni tipo.

Up! si è aggiudicato due Oscar come miglior film d’animazione e migliore colonna sonora.

A seguire, il 30 luglio, a quarant’anni dalla sua uscita, è in programma ‘I guerrieri della notte’, sorta di western metropolitano con una spettacolare fusione di generi tra cultura underground e citazioni classiche. Il ciclo in piazza Prampolini si concluderà il 6 agosto con ‘Pride’, commedia inglese, diretta e coinvolgente.

Il “Cinema sotto le stelle” si trasferirà poi in Arena ex Stalloni con altri sei appuntamenti (di cui due omaggio). In questa splendida cornice si avrà la possibilità di vedere capolavori distribuiti e restaurati dalla Cineteca di Bologna proposti in 4k, quindi con una meravigliosa risoluzione, come Roma (pluripremiato e acclamato dalla critica di tutto il mondo) di A. Cuaron, Jules e Jim di Truffaut, L’Atalante di J. Vigo, Toro scatenato di Scorsese, Gli uccelli di Hitchcock e L’appartamento di B. Wilder.

Il “Cinema sotto le stelle” anche quest’anno propone dieci perle della storia del cinema del passato e anche di quella più recente. La rassegna tiene assieme le tante anime del cinema – animazione, western metropolitano, musical, noir, thriller, commedia – tutti i sapori, tutte le gioie di due secoli attraversati dalla meraviglia delle immagini in movimento.

In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate. Info: ufficio Cinema 0522-456632 sandra.campanini@comune.re.it