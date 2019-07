Auto non assicurate a Reggio Emilia, sanzionati quattro automobilisti e una delle auto confiscata

E’ di quattro mezzi fermati, di cui uno confiscato, il bilancio della Polizia locale di Reggio Emilia nell’ambito dei recenti controlli per garantire la sicurezza sulle strade reggiane. Nel pomeriggio dello scorso sabato, 20 luglio, una pattuglia dei agenti del Comando di via Brigata Reggio ha setacciato le strade con l’ausilio del Targa System. L’occhio elettronico che, montato su un mezzo di servizio con i colori “d’istituto”, permette di individuare auto, moto e furgoni in circolazione privi di copertura assicurativa, provento di furto e con la revisione scaduta.

A essere colti alla guida di un’auto senza assicurazione, sono stati quattro conducenti. Due uomini di 55 e 42 anni sono stati fermati nella zona Nord-Est della città al voltante rispettivamente di una Citroen C3 e di una Toyota Yaris. Il primo ha messo in atto un tentativo di fuga, subito dalla pattuglia della Polizia locale mentre il secondo aveva l’assicurazione scaduta da gennaio 2018. Altri due conducenti sono stati fermati nella zona Sud-Ovest di Reggio, si tratta di una donna di 39 anni alla guida di una Renault Twingo e di un uomo di 35 al volante di un’Audi A3.

Tutti i conducenti sono stati sanzionati con 868,00 euro ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada. Le prime tre vetture sono state poste sotto sequestro dagli agenti, altra sorte è toccata all’Audi su cui pendeva una recidiva per aver già circolato senza assicurazione: è stata sequestrata per dare poi corso alla confisca del mezzo. In questo caso nei confronti del conducente è partita una segnalazione alla Prefettura di Reggio Emilia per la revoca della patente, come previsto dall’articolo 213 del Codice della Strada.