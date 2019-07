Alma Mater e Gruppo Hera insieme per l’innovazione e lo sviluppo del capitale umano

Presentato, oggi, l’Accordo Quadro di collaborazione tra l’Università di Bologna e il Gruppo Hera, firmato dal Rettore Francesco Ubertini e dal Presidente Esecutivo della multiutility, dott. Tomaso Tommasi di Vignano. Si rafforza così una partnership nata qualche anno fa, per mezzo di precedenti protocolli d’intesa relativi soprattutto ad iniziative di didattica, placement e ricerca.

Con il nuovo accordo quinquennale, l’Università di Bologna e il Gruppo Hera si impegnano alla realizzazione condivisa di progetti multidisciplinari che possano coinvolgere studenti, docenti, ricercatori, risorse del Gruppo Hera e professionisti del settore, sui temi della didattica e alta formazione, orientamento e inserimento al lavoro, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico, cooperazione allo sviluppo, sostenibilità ed innovazione sociale con un forte impatto sul territorio e la società.

Tantissime le iniziative e attività messe in campo, già negli anni scorsi, dall’Ateneo ed Hera, anche in virtù dei precedenti accordi di collaborazione. Solo negli ultimi mesi, ad esempio, sono stati organizzati 3 workshop che hanno coinvolto numerosi gruppi di ricerca dell’Università e il personale della multiutility allo scopo di esplorare ed attivare nuove collaborazioni.

L’Alma Mater ed Hera, inoltre, fanno parte del partenariato pubblico-privato relativo al centro di competenza ad alta specializzazione nelle tecnologie “Industria 4.0” (Bi-Rex) e, oltre a numerosi progetti di ricerca congiunta, hanno partecipato a un programma finanziato dalla Commissione Europea per lo sviluppo delle smart cities.

Lato formazione e placement, il Gruppo ha ospitato oltre 200 tirocini tra curriculari e post lauream di studenti Unibo ed ha attivamente partecipato ai principali eventi di orientamento al lavoro, quali il Career Day e il Recruiting Day.

Inoltre, l’università di Bologna partecipa attivamente ai lavori del Comitato Scientifico di HerAcademy, Corporate University del Gruppo Hera, contribuendo alle attività di ricerca e progettazione nell’ambito dei workshop organizzati periodicamente.

“Siamo felici di consolidare, con questo nuovo accordo con Hera, una collaborazione che va avanti già da alcuni anni – commenta il Rettore Francesco Ubertini – con l’obiettivo di realizzare attività e progetti innovativi su diversi temi ed essere sempre più competitivi in Europa. Sostenibilità e innovazione didattica saranno solo alcune delle parole chiave di questa nuova fase di collaborazione, con uno sguardo sempre più attento all’economia circolare e alla formazione permanente e continua del personale”.

“La collaborazione tra il Gruppo Hera e l’Alma Mater non è una novità ma una conferma. – ha dichiarato il Presidente Esecutivo del Gruppo Hera Tomaso Tommasi di Vignano – Questo perché siamo convinti che partnership con le istituzioni della formazione sono state e saranno motivo di arricchimento per l’azienda e un’occasione per co-costruire insieme il futuro di questo territorio. Inoltre, mantenere aperto il dialogo con l’Università, rappresenta un’opportunità per cogliere i bisogni e le sfide che le generazioni del futuro si troveranno a affrontare: un aspetto decisivo per Hera che a questi bisogni e a queste sfide vuole dare una risposta”.