Ultimo concerto di Albinea Jazz al parco dei Frassini con i Bsde 4tet, vincitori del premio Zelioli

Ultimo appuntamento domani sera, sabato 20 luglio, alle 21.30, con i concerti della rassegna Albinea Jazz. Sul palco del parco dei Frassini si esibiranno i Bsde Quartet, vincitori del premio Zelioli. La formazione è composta da Daniele Nasi al sax, Jung Taek “JT” Hwang alle tastiere, Giacomo Marzi al basso e Aleksandr Škorić alla batteria.

Il quartetto ha base a Groningen (NL) e Parma (IT) e sfrutta i variopinti background dei membri per creare un suono sempre fresco attraverso un repertorio di composizioni originali, a cura del sassofonista Nasi, caratterizzate da una scrittura aperta, dove l’apporto espressivo e personale dei musicisti diviene fondamentale. I brani, di conseguenza, risultano diversi, cangianti e in evoluzione ad ogni concerto, assurgendo a ruolo di veicolo per comunicare con ed al pubblico l’empatia che si viene a creare nel dialogo tra i musicisti sul palco. La musica mette insieme aspetti del free jazz e dell’hard-bop con scelte ritmiche ed armoniche moderne, ma anche materiale più folkloristico derivante dalla diversa provenienza dei membri.

Il biglietto avrà un costo unico di 5 euro.