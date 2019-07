I vigili del fuoco intervengono per la ricerca di un anziano disperso a Grizzana Morandi

Alle ore 19 la sala operativa 115 di Bologna ha ricevuto una chiamata di soccorso per un anziano di cui non si avevano più notizie da ore. sul posto i Carabinieri che hanno dato l’allarme ai Vigili del fuoco e al Soccorso alpino. Immediata la risposta dei pompieri che hanno fatto alzare in volo l’elicottero.

Inoltre è stato attivato il nucleo speleo alpino fluviale che in questo momento sta raggiungendo i soccorsi a Grizzana. In appoggio anche il personale TAS, esperti nella cartografia per il soccorso che stanno cercando di individuare con precisione il punto ove si trova l’uomo. L’intervento è tuttora in corso. Sul posto la squadra vvf di Vergato insieme ai CC.

L’anziano è poi stato ritrovato in buone condizioni di salute.