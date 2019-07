Finisce in carcere 41enne reggiano condannato ad otto anni per violenza sessuale

Deve scontare una pena definitiva ad otto di reclusione per una violenza sessuale aggravata commessa tra il 2001 e 2003, per questo l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha emesso nei confronti di un 41enne residente a Reggio Emilia un ordine di carcerazione, inviato ai Carabinieri di Correggio per l’esecuzione.

Ricevuto il provvedimento, i militari della locale Stazione hanno avviato le ricerche, risultate per nulla semplici visto che l’uomo attualmente non ha una dimora fissa. Rintracciato in Veneto, gli uomini dell’Arma hanno seguito i suoi movimenti sino a sorprenderlo in uno dei suoi rientri in paese. Una volta fermato al 41enne è stato quindi notificato il provvedimento della Procura reggiana e associato alla Casa Circondariale di Reggio Emilia ove dovrà ora scontare la lunga pena.