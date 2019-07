Fa tappa a Castelnovo l’Appenninica MTB Stage Race, modifiche alla viabilità

Domenica 21 luglio Castelnovo ospiterà il passaggio di un grande evento dedicato alla mountain bike: si tratta dell’Appenninica MTB Stage Race, con arrivo e partenza di tappa fissati all’Oratorio Don Bosco. Appenninica MTB Stage Race è la gara a tappe lungo il crinale Appenninico tra l’Emilia Romagna e la Toscana, della durata di 8 giorni e lungo 550 km, da Berceto a Bagno di Romagna. Una competizione che offre sia percorsi bellissimi da guidare che spettacolari passaggi sulle creste. È il più importante evento MTB in Italia nel suo genere (info: www.appenninica-mtb.com).

Il programma della giornata castelnovese prevede alle 12.30 l’apertura del paddock ed expo di Radio Bruno con Dj Mattia Ferrari. Alle 13.30 è previsto l’arrivo dei primi atleti che proseguirà per l’intera giornata. Alle 20 un evento di benvenuto agli atleti e le premiazioni di giornata, poi il racap video della tappa, che partirà la mattina dopo da Castelnovo. In occasione di questa manifestazione la viabilità urbana sabato e domenica subirà alcune modifiche: in via alla Pieve vigerà il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dal tratto di strada esistente sopra al fabbricato AUSL all’intersezione con Via G. Micheli, dalle ore 6.00 di domenica 21 luglio alle ore 13 di lunedì 22 luglio; in piazzale Vittime di Roncroffio divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 6.00 di domenica 21 luglio alle ore 13 di lunedì 22 luglio. Pertanto nella giornata di domenica 21 luglio la fermata del bus navetta “Bismantino” verso la Pietra di Bismantova usualmente collocata in piazzale Vittime di Roncroffio sarà spostata nel vicino Piazzale Collodi.